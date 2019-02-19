Умер кутюрье Карл Лагерфельд

Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался во вторник на 86-м году жизни, сообщают парижские СМИ.

В сообщениях отмечается, что в последние недели самочувствие кутюрье, известного, в частности, своей многолетней работой в модном доме Chanel, заметно ухудшилось.

С 1983 года модельер был художественным директором дома моды Chanel. Создал собственную марку Karl Lagerfeld.