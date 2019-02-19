СМИ обнародовали причину смерти Карла Лагерфельда

Модельер Карл Лагерфельд, управлявший домом Chanel с 1983 года, скончался от рака поджелудочной железы. Об этом пишут Public и Mirror со ссылкой на источники, близкие к кутюрье.

«Он не распространялся о своей болезни, но боролся с ней очень храбро. Карл очень гордился своей физической формой и здоровым образом жизни, так что рак поджелудочной стал для него огромным шоком», — рассказал один из собеседников Mirror. По словам другого источника, состояние здоровья Лагерфельда вызывало опасения в течение последних нескольких недель.

Слухи о болезни Лагерфельда начались после того, как он впервые не появился на ежегодном показе линии одежды Chanel haute couture весна-лето 2019 года, который состоялся в Париже в январе. Его помощники говорили, что Лагерфельд «слишком устал» для посещения шоу, отмечает Standard.

Лагерфельд скончался утром 19 февраля в возрасте 85 лет. Он занял пост художественного директора дома Chanel в 1983 году. В 2010 году кутюрье получил орден Почетного легиона, за вклад в культуру и искусство Франции он был возведен в командоры ордена. Преемником Лагерфельда в Chanel стала глава креативной студии модного дома и правая рука модельера Виржини Виар.