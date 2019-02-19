Суд арестовал десять киевских ЖК бизнесмена Войцеховского

Печерский суд Киева по ходатайству следственного отдела Нацполиции арестовал 14 недвижимых объектов компании Укогрупп, которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. Соответствующее решение опубликовано в едином судебном реестре, сообщает Liga.net.
Согласно расследованию полиции, фактический руководитель Укогрупп в период с 2011 по 2014 год организовал преступную группу, которая самовольно занимала земельные участки и начала их застройку жилыми домами и торгово-офисными центрами.
Также фигурантам дела вменяют уклонение от уплаты налогов, присвоение чужого имущества, выдачу поддельных документов и злоупотребление служебным положением.
Список незаконных строек разной степени готовности насчитывает 40 объектов. На 14 из них суд наложил арест и передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Под арестом оказались 10 киевских ЖК:
— ЖК Нова Хвиля, по ул. Харьковское шоссе, 15-А;
— ЖК Милославський, ул. Милославская, 31-В;
— ЖК Совські ставки, ул. Кировоградская, 70;
— ЖК Синьоозерний на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе;
— ЖК Флагман по ул. Лобачевского, 7;
— ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24;
— ЖК Олімпійське містечко, ЖК Панорамне містечко, ЖК Панорамний (сейчас — Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24;
— ЖК Східна Брама по ул. Светлой, 3;
— ЖК Сосновий бір по ул. Олевской;
— ЖК Науковий по ул. Петропавловской, 40.
И еще 4 объекта: отдел продаж ЖК Совські ставки, отдел продаж ЖК Синьоозерний, офисный центр Домініон по ул. Ушинского, 40, отдел продаж ЖК Східна Брама.
Напомним, что бизнесмен Анатолий Войцеховский — связующее звено 63-х компаний, входящих в так называемую «Укогруп». Они строили в столице около 40 жилищных комплексов на самовольно занятых земельных участках, часто — без разрешительной документации.
«Укогруп», имеющая все признаки финансовой пирамиды, просуществовала почти десять лет благодаря связям в прокуратуре.
Войцеховского задержали 15 июля 2016 года. Генпрокуратура в 2015-2016 годах с целью объективности расследования объединила все 46 производств по деятельности Войцеховского.
В августе того же года сообщалось, что после выхода под залог в 14 млн грн Войцеховский сбежал в Россию, оставив как минимум 40 незаконных недостроев.
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