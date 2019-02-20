Войти
Полиция просит кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты в соцсетях
выборы
Полиция просит кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты в соцсетях
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе
позиция
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

Swedbank заподозрили в отмывании $4 млрд через банки в странах Балтии

406
Swedbank заподозрили в отмывании $4 млрд через банки в странах Балтии

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4 млрд) на протяжении восьми лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны со скандалом в Danske Bank. Об этом свидетельствует опубликованное в среду расследование шведского телеканала SVT.

По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в период 2007-2015 годов. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank на сумму €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют «офшорным раем».

Читайте также: «Северный поток — 2»: США не отступают

Напомним, что 1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в €7 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны 10 человек.

банки, отмывание денег, Danske Bank, Swedbank
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 февраля 2019
Вторник, 19 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016