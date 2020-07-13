The Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп соврал с момента инаугурации

Президент США Дональд Трамп с момента своей инаугурации в январе 2017 года сделал более 20 тыс. высказываний, которые не соответствовали действительности. Такие данные в понедельник привела газета The Washington Post, которую сам Трамп неоднократно обвинял в распространении фейковых новостей.
Как утверждает издание, американский лидер позволял себе не соответствующие истине заявления по самым разнообразным внутренним и международным темам, в том числе комментируя процесс импичмента, пандемию коронавируса и события вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда. По подсчетам газеты, по состоянию на 9 июля — за 1 267 дней нахождения в Белом доме — Трамп соврал 20 055 раз.
Газета отметила, что чаще всего президент США искажал действительность, говоря о том, что «современное состояние американской экономики — лучшее за всю историю страны». Кроме того, Трамп регулярно информировал о «строительстве стены на границе с Мексикой» и «самом большом снижении налогов в американской истории», что также не является правдой, подчеркнула газета.
Издание напомнило, что рубеж в 10 тысяч лживых высказываний был преодолен Трампом в апреле 2019 года. Таким образом, за последние 14 месяцев он в среднем лгал на публике 12 раз в день, включая выступления на митингах, интервью и сообщения в Twitter.
The Washington Post является одной из крупнейших и наиболее влиятельных газет в США. В 2013 году она была приобретена основателем компании Amazon Джеффом Безосом за $250 млн. Издание постоянно подвергает критике деятельность администрации Трампа, что вызывает негодование американского лидера, обвиняющего это СМИ в дезинформации.
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