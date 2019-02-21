В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте.

«Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро в 2014-2015 годах.

Через Meinl Bank вывели $38 млн из «Пивденкомбанка», $40 млн из «Терра Банка», $39,5 млн из «ВиЭйБи Банка», 62 млн евро из «Городского коммерческого банка» и $44 млн из банка «Киевская Русь».

Схема вывода денег выглядела следующим образом: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, выдающем кредит — например, Meinl Bank.

В конце концов, кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками ведут и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка «Национальный кредит», $59 млн из банка «Финансы и Кредит» и $115 млн из «Дельта Банка».

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и 75 млн евро. Списание денег таким образом накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков.