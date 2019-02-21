Войти
Порошенко в ООН озвучил число погибших за пять лет украинцев
резонанс
Порошенко в ООН озвучил число погибших за пять лет украинцев
Трамп публично поддержал школьника, подавшего в суд на газету Washington Post
медиа
Трамп публично поддержал школьника, подавшего в суд на газету Washington Post

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков

257
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте.

«Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро в 2014-2015 годах.

Через Meinl Bank вывели $38 млн из «Пивденкомбанка», $40 млн из «Терра Банка», $39,5 млн из «ВиЭйБи Банка», 62 млн евро из «Городского коммерческого банка» и $44 млн из банка «Киевская Русь».

Схема вывода денег выглядела следующим образом: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, выдающем кредит — например, Meinl Bank.

В конце концов, кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками ведут и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Читайте также: Электоральная пирамида кандидата П

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка «Национальный кредит», $59 млн из банка «Финансы и Кредит» и $115 млн из «Дельта Банка».

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и 75 млн евро. Списание денег таким образом накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков.

отмывание денег, Meinl Bank
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 февраля 2019
Среда, 20 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016