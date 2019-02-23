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В Париже вручили кинопремии «Сезар»

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В Париже вручили кинопремии «Сезар»

В Париже состоялась 44-я церемония вручения кинопремий «Сезар». Мероприятие прошло в концертном зале Плейель. Его трансляция в ночь на 23 февраля велась на официальной странице премии в Facebook.

Главную награду вечера — премию за лучший фильм — получила драма «Опекунство» (Jusqu’à la garde) Ксавье Леграна. Для него картина стала художественным дебютом, уточняет Variety. В фильме рассказывается о жизни семьи, раздираемой домашним насилием. Ленту эксперты Академии искусств и технологий кинематографа Франции также отметили за «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж» (в последней номинации награду получил Йоргос Лампринас). Также статуэтку вручили продюсеру фильма Александру Гаврасу.

Мировая премьера «Опекунства» состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в 2017 году. Там картина Леграна удостоилась двух наград. «Серебряного льва» в том числе получил сам режиссер.

Премии «Сезар» как лучшая актриса в этом году удостоилась исполнившая главную роль в «Опекунстве» Лея Дрюкер. В фильме она сыграла роль женщины, которая после развода с мужем пытается доказать свое право на опеку над ребенком.

Лучшим режиссером жюри признало Жака Аудиара. Его вестерн «Братья Систерс» с участием Хоакина Феникса, Джона Си Райли и Джейка Джилленхола также получил награду за лучшую режиссерскую работу на кинофестивале в Венеции.

Статуэтку как лучшему актеру, в свою очередь, вручили Алексу Луцу. В фильме под названием «Парень» он также выступил в качестве режиссера. «Сезар» за лучший адаптированный сценарий, в свою очередь, получил фильм «Щекотка» Андреа Бескон и Эрика Метайера. Премии за лучшую дебютную картину была удостоена лента «Шехерезада» Жан-Бернара Марлена. Исполнители главных героев в этом фильме — Дилан Робер и Кенза Фортас — получили призы французской Академии искусств как наиболее успешные молодые актеры республиканского кинематографа.

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Премию «Сезар» называют французским «Оскаром». Награда является главной кинематографической премией Франции. Она вручается с 1976 года. Свое название она получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини, который изготавливал призы-статуэтки.

кино, Сезар
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