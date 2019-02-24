Военные Венесуэлы «побежали» от Мадуро

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что на сторону венесуэльской оппозиции в суботу перешли 60 силовиков из Венесуэлы. По его мнению это должно вызвать цепную реакцию в Вооруженных силах этой страны. Такое мнение он выразил в воскресенье в эфире радиостанции Caracol.
«Вчера нам удалось достичь морального и дипломатического разгрома диктатуры. Одновременно десятки венесуэльских военнослужащих перешли границу и признали Хуана Гуайдо президентом. Это должно было вызывать эффект домино в армии внутри страны», — сказала Дуке, чей видеокомментарий опубликован в Twitter радиостанции.
Согласно подсчетам колумбийского миграционного управления, в субботу более 60 человек из силовых структур Венесуэлы перешли границу с Колумбией и приняли сторону оппозиции. Ранее Гуайдо сообщил в Twitter, что любой военнослужащий Венесуэлы, который решит дезертировать, не будет считаться изменником родины.
Гуайдо неоднократно говорил, что 23 февраля из-за границы, в том числе из Колумбии и Бразилии, в Венесуэлу прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу «дешевым шоу олигархии». В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению Каракаса. Пока попытки оппозиции доставить груз оказались безуспешны.
В субботу противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро попытались доставить в республику иностранную гуманитарную помощь, несмотря на сопротивление властей. В нескольких регионах страны произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции. К настоящему моменту известно о гибели нескольких человек, счет пострадавших идет на сотни.
На протяжении месяца в южноамериканской стране происходит непримиримое противостояние между Мадуро и оппозицией во главе с Гуайдо. Несколько десятков западных стран, включая США, признали его временным главой государства с соответствующими полномочиями. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.
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