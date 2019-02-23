Мадуро отправил армию на границу с Колумбией

Командование венесуэльской армии объявило о развертывании сил на границе с Колумбией, сообщается в официальном Twitter военного ведомства. Там указывается, что дополнительные подразделения отправлены на запад страны по приказу президента Николаса Мадуро, чтобы «защитить мир после закрытия границы».
Отправка войск произошла на фоне заявлений оппозиции о намерении 23 февраля начать поставки в Венесуэлу американской гуманитарной помощи. В Каракасе категорически отказываются принимать продовольствие и медикаменты из соседней страны из опасений, что это поможет свержения Мадуро.
На границу прибыл и провозгласивший себя президентом страны спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо. Тем самым он нарушил постановление суда, запретившего ему покидать страну.
Ситуация на границе между тем остается крайне напряженной. По данным агентства Reuters, в субботу группа венесуэльцев попыталась прорваться через границу, чтобы попасть в Колумбию, однако натолкнулась на сопротивление пограничников, которые применили слезоточивый газ. При этом указывается, что участники прорыва сразу начали закидывать охраняющих границу бойцов Национальной гвардии Венесуэлы бутылками и камнями, после чего те применили силу.
Также сообщается, что четверо офицеров Национальной гвардии дезертировали и сбежали в Колумбию, где сдались сотрудникам местной полиции.
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