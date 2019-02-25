Трамп хочет заключить с Китаем «замечательную сделку»

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о желании заключить с Китаем торговую сделку, которая стала бы замечательной для обеих стран.
«Китай потрясающий. Мы хотим заключить сделку, которая будет замечательной для обеих стран, и именно это мы и собираемся делать», — отметил он на ежегодном балу губернаторов США в Белом доме. Белый дом распространил стенограмму выступления президента.
«Если все пройдет хорошо, у нас будут очень важные новости в течение следующей недели или двух», — добавил американский лидер. Он не уточнил, о чем идет речь.
Он назвал «очень захватывающими» переговоры с Китаем. «Если мы сможем заключить крупную экономическую сделку, это будет крупнейшая торговая сделка, которая когда-либо была заключена, это наша сделка с Китаем. И мы действительно очень близки к ней», — считает американский лидер.
Трамп рассказал, что США «добиваются больших успехов» в переговорах с Китаем. «Это были длинные выходные. Представители китайской делегации решили остаться еще на два с половиной дня. Вероятно, они уедут поздно вечером в воскресенье, они возвращаются», — подчеркнул Трамп.
Он назвал «выдающимися отношения» между двумя странами. «Мы впервые за 35 лет заняли позицию силы», — считает президент США.
По его версии, экономика Китая из-за таможенных пошлин США «теряет позиции» по сравнению с американской. Трамп считает, что в этом аспекте Пекин хочет «поймать» Вашингтон. «Пока я президент, они не поймают нас», — заключил он.
Американский лидер также заявил в воскресенье, что принял решение отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в Вашингтоне продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Он также сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем поместье в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.
В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США тогда заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.
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