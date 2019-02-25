Правительство Великобритания признало «Хезболлах» террористической организацией

Британское правительство приняло решение объявить о признании террористическим ливанского движения «Хезболлах», в том числе его политической составляющей. Об этом говорится в официальном коммюнике, распространенном в понедельник на сайте правительственной информации.

«Правительство приняло решение запретить «Хезболлах» во всей ее полноте на том основании, что более невозможно провести различие между военными и политическими крыльями «Хезболлах», — отмечается в коммюнике.

Это решение правительства должно теперь получить одобрение парламента, куда оно было внесено в понедельник. «Предметом рассмотрения в парламенте станет вопрос о том, что с пятницы, когда данное распоряжение вступит в силу, членство в „Хезболлах“, „Ансар аль-Ислам“ и „Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин“ (JNIM — группа в поддержку ислама и мусульман — Ред.) будет являться уголовным преступлением, которое предусматривает осуждение на лишение свободы вплоть до 10 лет», — отмечается в коммюнике.

«Хезболлах» — шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. Оно признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении «Хезболлах» действуют американские санкции.