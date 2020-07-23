Суд арестовал луцкого террориста без права залога

Городской районный суд Луцка в среду избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу, подозреваемому в удержании 13 заложников в автобусе в Луцке.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение суд принял в среду, удовлетворив ходатайство следователя.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя — Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

Вечером все заложники — 13 человек были освобождены, террорист задержан.

Кривошу было сообщено о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).