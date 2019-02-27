Нельзя избирать президентом воюющей страны смазливых мальчиков, – блогер

Страна, фактически находящаяся в состоянии войны, не может выбирать своим президентом «смазливых мальчиков» типа Владимира Зеленского. Такое мнение высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

«Уже почти 30 лет как развалился „Совок“, а большая часть украинцев все еще продолжает жить в советской ментальности. Ярчайший пример — то, как мы голосуем на выборах. Каждый раз мы наивно ждем, когда же наконец придет самый порядочный, самый честный и при этом всесильный волшебный герой, который решит все наши проблемы по мановению руки. Мы так хотим, чтобы нас возглавил этот волшебный персонаж, что готовы очертя голову голосовать на выборах президента за симпатичных клоунов, которых дергают за ниточки олигархи... Да, большинство украинцев продолжают из года в год верить пустопорожним обещаниям сказочников, выдающих себя за сказочных героев. И именно поэтому страна все никак не выберется из, скажем помягче, болота», — подчеркнул Голобуцкий.

Он призвал украинцев «наконец повзрослеть» и перестать верить ярким но нереалистичным обещаниям кандидатов.

«Народ, серьезно — на 28-м году независимости нам пора уже наконец повзрослеть. Пора понять, что сказочных героев не существует. И чем ярче обещания кандидата — тем больший он лжец! И если Зеленский обещает бороться с коррупцией — он лжет, так как вся олигархическая система, в которую он надежно вмонтирован, зиждется на коррупции!» — возмутился блогер.

По его мнению, украинцам пора уже проснуться от «совкового» дурмана, «сбросить шоры с глаз и лапшу с ушей».

«Мы должны наконец начать жить в реальном мире. Мире, где только мы, народ Украины, можем навести порядок в своей стране, только мы можем взять за нее ответственность. Где президента выбирают не по красивым речам, громким обещаниям или киношным образам, а по реальным делам. Плохим ли, хорошим ли, — но реальным. Воюющая страна не может голосовать за смазливых мальчиков! И на будущих выборах надо не надеяться на сказочников, а выбирать реальные дела и действительно сильного президента. Который уже показал себя в деле и дает лишь те обещания, которые объективно можно выполнить», — констатировал Алексей Голобуцкий.