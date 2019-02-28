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Венесуэла нашла куда продавать нефть кроме США

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Венесуэла нашла куда продавать нефть кроме США

После введения санкций со стороны США, Венесуэла перенаправила экспорт нефти в другие страны — государства ЕС и Индию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления министерства нефти Венесуэлы.

После введения санкций Вашингтоном в конце января венесуэльская PDVSA прекратила поставки нефти на американский рынок, где традиционно сбывалась большая часть добытых ресурсов. Согласно данным американского агентства EIA, в период конца 1990-х — начала 200-х годов, США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн барр. сырой нефти в день до 1,9 млн барр. Позднее, однако, импорт венесуэльской нефти начал сокращаться. В январе 2017 года Венесуэла поставляла в США 749 тыс. барр. в день. В январе 2018 года объемы упали до 528 млн барр.

28 января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, оказались обязаны перечислять оплату на заблокированный счет компании в США, доступа к которому нет у действующего президента страны Николаса Мадуро и его администрации. Вслед за этим последовало резкое падение поставок нефти в США. По оценкам Kpler, объем экспорта в США упал с 484 тыс. баррелей в день в январе до 149 тыс. баррелей в день в феврале.

Как писала в начале февраля WSJ, это привело к заполнению нефтехранилищ в Венесуэле и прекращению движения танкеров у берегов страны. За месяц, с декабря по январь, общий объем экспорта нефти упал более чем на 10%. Оценки, приведенные WSJ, подтвердило и Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете, опубликованном 13 февраля: агентство заявило о падении экспорта венесуэльской нефти из-за санкций.

Однако 27 февраля министр нефти страны Мануэль Кеведо заявил, что критического сокращения экспорта не произошло. «Добыча и экспорт нефти Венесуэлы не снизились под воздействием санкций США против страны», — цитировало его слова агентство Bloomberg. По словам министра, зарубежные поставки нефти держались в феврале на уровне 1,2 млн баррелей в день. Оценки Kpler, которые приводит WSJ, несколько отличаются от данных Кеведо. Однако компания также предполагает, что объемы экспорта сохраняются на уровне 1,1 млн баррелей в день, схожую статистику публикует и ОПЕК.

По словам Кеведо, сокращение отгрузки нефти в США было компенсировано отправкой танкеров в прочие страны, в том числе в Индию. По данным Kpler, поставки Индию в феврале увеличились на 40 тыс. баррелей в день. В середине февраля Кеведо уже анонсировал планы расширения экспорта нефти в Индию. «Мы продаем более 300 тыс. баррелей в день индийским покупателям. Мы хотим удвоить эту сумму», — рассказывал о планах Каракаса министр. Одним из потребителей венесуэльской нефти в Индии является компания Nayara, владеющая рядом НПЗ и сетью заправок. На 49,13% компания принадлежит российской «Роснефти».

Несмотря на то, что страны ЕС осудили режим Мадуро и выразили поддержку самопровозглашенному президенту Хуану Гуаидо, покупать венесуэльскую нефть они не прекратили. Поставки сырья в Великобританию в феврале увеличились на 11 тыс. баррелей в день. Экспорт ведется также на нефтеперерабатывающие предприятия Норвегии, Швеции и Испании. Это подтверждают и данные сайта FleetMon, отслеживающего морской трафик.

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Некоторые европейские потребители, однако, воздерживаются от покупки венесуэльской нефти из-за риска санкций. Так, источники WSJ в итальянской Eni рассказали, что компания пока прекратила закупать сырье из Венесуэлы.

Вашингтон прямо угрожал странам, планирующим увеличить закупки нефти в Венесуэле. 12 февраля советник президента США Джон Болтон опубликовал в Twitter ссылку на статью Bloomberg, в которой приводились слова министра нефти Венесуэле о планах расширить поставки сырья в Индию. «Страны и компании, которые поддерживают кражу венесуэльских ресурсов режимом Мадуро, не будут забыты. США продолжат прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить достояние народа Венесуэлы и мы призываем к тому же все страны», — прокомментировал планы Каракаса Болтон.

нефть, Венесуэла
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