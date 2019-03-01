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Лукашенко не считает Беларусь нахлебником России и просит РФ унять своих олигархов

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Лукашенко не считает Беларусь нахлебником России и просит РФ унять своих олигархов

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал власти России прекратить обвинять его страну в нахлебничестве. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с участием российских СМИ.

«Вы не знаете проблем, которыми живет Беларусь. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — заявил Лукашенко.

Страна ежегодно платит по российским кредитам около $1 млрд в виде процентов, сказал президент, приведя в пример сложных отношений с банками погашение кредита Сбербанка почти на $600 млн.

По его словам, Россия выдавала Беларуси кредит на строительство АЭС по ставке, которая была существенно выше ставки, например для Вьетнама. «Выдали нам кредит на АЭС под 4,8%. Для Вьетнама — меньше 3%. Армении — тоже меньше 3%. Вопрос — почему? А под какой процент вы у своих врагов в Америке держите миллиарды долларов — 0,7%», — заметил Лукашенко.

По его словам, Россия также ничего не платит для размещение двух военных баз. «Через год надо заключать новое соглашение. Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете. Но когда у меня вышли некоторые типы вооружений из строя, мне ваши военачальники начали намекать, что надо купить. Вы что хотите, чтобы я покупал у вас автомат Калашникова, чтоб вас же защищать? До чего мы дошли? Если у вас возможностей больше, то поддержите белорусскую армию. Но в итоге приняли решение, что будем покупать самолеты», — возмутился президент Беларуси.

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Он также считает, что в России крупный бизнес сросся с властью и лоббирует свои интересы, и эта практика парализует развитие отношений Москвы и Минска.

«Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют — олигархические. Крупный бизнес сросся с властью, проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в Союзе (Союзном государстве России и Беларуси — Ред.)», — заявил белорусский президент.

Россия, Беларусь, Александр Лукашенко
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