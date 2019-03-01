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Долги за ЖКХ установили абсолютный рекорд

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Долги за ЖКХ установили абсолютный рекорд

Долги населения за жилищно-коммунальные услуги в Украине установили абсолютный рекорд со времени введения гривны в 1996 году. Как сообщила в пятницу Государственная служба статистики, по состоянию на конец января они превысили 62,6 млрд гривен.

Большая часть задолженности приходится на газоснабжение — более 29 млрд гривен, а также отопление и водоснабжение — почти $20 млрд.

В месяц жители Украины в среднем платят за коммунальные услуги 2700 гривен. При этом средняя зарплата в 2018 году составила 8 713 гривен.

Среди регионов наибольшая задолженность за газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение отмечена в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.

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Последние несколько лет власти планомерно повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительство объясняет это требованиям МВФ, который настаивает на том, что стоимость газа должна быть поднята до уровня импортного паритета.

ЖКХ
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 17 минут назад

RU . НАБУ ВCЕ ДЕЛА ПРИ . З А К О Н Н О М . О Б О Г А Щ Е Н И И . ЧИНОВНИКОВ БУДУТ ОТКРЫТЫ РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ О ПРИЗНАНИИ НЕКОНСТУЦИОННОЙ СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА ПРИ . З А К О Н Н О М . О Б О Г А Щ Е Н И И . ПОВЛЕЧЕТ ОТКРЫТИЕ ВСЕХ РАССЛЕДУЕМЫХ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ЗАКРЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УЖЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО ЗАЯВЛЯЮТ В НАЦИОНАЛЬНОМ АНТИКОРРУПЦИОННОМ БЮРО УКРАИНЫ.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........

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