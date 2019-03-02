Уборщик нашел в лондонском автобусе 300 тысяч фунтов и отдал их полиции

Уборщик отдал британской службе столичной полиции 300 тысяч фунтов стерлингов (около 396 тысяч долларов), которые он нашел в одном из лондонских автобусов, сообщает газета Daily Mirror.
По информации газеты, крупную сумму денег в конверте коричневого цвета оставил в автобусе один из пассажиров.
Издание не раскрывает имени «невероятно честного» человека, который предпочел отдать деньги полиции, однако отмечает, что он является сотрудником одной из лондонских компаний, предоставляющих услуги по уборке.
Отметим, что это не первый подобный случай. В США бездомный нашел 17 тысяч долларов и отдал их благотворительному фонду.
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