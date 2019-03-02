Сенцов занимается творчеством и поправился до 90 килограмм

Состояние украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии, значительно улучшилось, он набрал вес, занимается спортом и творчеством. Об этом в комментарии Громадскому сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Сенцова в колонии в Лабытнанги 1 марта.

По ее словам, Сенцов «чувствует себя нормально» и хорошо питается.

Адвокат рассказала, что украинец имеет достаточно времени на занятия спортом и творчеством.

«В свободное время от марширования, он занимается спортом, там есть специальная площадка, где перекладина и брусья. Также он имеет время на творчество, занимается», — рассказала Динзе.

Также, по словам адвокат, Сенцов «существенно набрал вес».

«Он после голодания до неузнаваемости похудел, но сейчас он набрал вес, он весит на вид около 90 килограммов», — сказала Динзе.

Вместе с тем, сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила в Facebook, что Сенцов прислал ей письмо.

«Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу», — написала Каплан.

Напоминим, что в мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.