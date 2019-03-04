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Зеленский не гнушается брать деньги у Путина, чтобы купить себе недвижимость в Англии, – блогер

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Зеленский не гнушается брать деньги у Путина, чтобы купить себе недвижимость в Англии, – блогер

Актер, шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский готов брать деньги у президента РФ Владимира Путина, чтобы купить себе очередную недвижимость в Лондоне. Такое мнение у себя на Facebook высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Чуть больше года назад СБУ запретила сериал Владимира Зеленского „сваты“. Причина — к его производству привлекались россияне, незаконно ездившие в Крым и публично поддерживающие его аннексию. Казалось бы, вполне логично. Но вот Зеленский в ответ разразился очень эмоциональным спичем. Главный смысл которого можно изложить очень кратко: мне пофиг, с кем сотрудничать — главное, чтоб были высокие рейтинги и, как следствие, бабло», — написал Голобуцкий.

Он также привел цитату Владимира Зеленского, защищающего сериал «Сваты».

«Связи между Добронравовым и тысячами людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, никакой нет. Этот сериал любят миллионы. Если задача просто забрать этот сериал у людей, то вы так напрямую и скажите, а не выдумывайте там разнообразные поводы по какой причине вы это делаете и зачем». То есть, по мнению Зеленского, неважно, что актер его сериала (а значит, косвенно — и он сам) нарушает закон Украины и публично поддерживает российскую агрессию. Это все происки «врагов», которые просто «хотят забрать сериал у людей», — иронично заметил блогер.

По его словам, это далеко не единичный случай «пособничества главы „Квартала 95“ российским оккупантам»

«Недавнее расследование СМИ выявило, что в 2017 году фирма Зеленского получила от Минкульта РФ (то есть — из российского бюджета) 35 млн рублей! Речь идет об одной из российских компаний Владимира „Гррин Филмс“, которой выделили указанную сумму на производство фильма „Вниз“. Одну из ролей в котором, кстати, должен был сыграть российский актер Владимир Машков, в 2018 году бывший доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что такая неразборчивость Зеленского ставит под сомнение то, что он сможет заботиться об интересах Украины.

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«Какие выводы можно сделать из всего этого? Для Зеленского деньги не пахнут. Как он будет защищать интересы Украины, если он печется только о личных интересах? Если он всегда готов брать деньги от Путина чтобы купить себе очередную квартиру в Лондоне? Очевидно, что никак. И мне кажется, это никоим образом не совместимо с тем постом, на который у него хватило совести после всего этого претендовать», — заключил Алексей Голобуцкий.

Россия, Владимир Зеленский
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