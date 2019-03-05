В Великобритании мужчинам разрешили посещать королевские скачки в платье

Посетители королевских скачек в Аскоте (Royal Ascot) смогут в 2019 году сами выбрать, какой гендерный дресс-код они хотят соблюдать. Как отмечает газета Daily Mail, это означает, что мужчины могут одеться в платье, а женщины — в мужской костюм (при этом, однако, необходимо следовать остальным правилам выбранного образа).
В свою очередь издание The Daily Telegraph пишет, что организаторы скачек стремятся к инклюзивности. Изменения в правилах направлены, в частности, на то, чтобы на мероприятии было комфортно трансгендерным посетителям.
Как отмечается в дресс-коде 2019 года, «джентльмены» посещают скачки в сером или черном костюме с галстуком и жилетом, а «дамы» не могут выбирать платья с отрытыми плечами и коленями.
Королевские скачки в Аскоте пройдут с 11 по 22 июня.
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