В Японии с третьей попытки удалось запустить первую частную ракету

В Японии успешно запустили первую частную ракету Momo 3, созданную японской компанией Interstellar Technologies. Об этом сообщается в ее аккаунте в Twitter.

Запуск осуществили с космодрома, расположенного около города Тайки на острове Хоккайдо. Ракета поднялась на 100 км в высоту.

Этот запуск частной ракеты стал третьим, однако предыдущие попытки были неудачными. В конце июля 2017 года первый запуск прервался спустя 80 секунд. Причиной стало прекращение передачи телеметрической информации о двигателе.

В конце июня 2018 года запуск ракеты закончился ее взрывом сразу после старта. Она успела пролететь лишь несколько метров, после чего двигатель задымился. Обломки ракеты упали на стартовую площадку, и начался пожар. Персонал эвакуировали.