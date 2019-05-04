В Японии с третьей попытки удалось запустить первую частную ракету

В Японии успешно запустили первую частную ракету Momo 3, созданную японской компанией Interstellar Technologies. Об этом сообщается в ее аккаунте в Twitter.
Sounding Rocket MOMO-F3 Flight Experiment (Digest) pic.twitter.com/LZ2OexTQ0r— なつのロケット団公式/Interstellar Technologies, Inc. (@natsuroke) 4 мая 2019 г.
Запуск осуществили с космодрома, расположенного около города Тайки на острове Хоккайдо. Ракета поднялась на 100 км в высоту.
Этот запуск частной ракеты стал третьим, однако предыдущие попытки были неудачными. В конце июля 2017 года первый запуск прервался спустя 80 секунд. Причиной стало прекращение передачи телеметрической информации о двигателе.
В конце июня 2018 года запуск ракеты закончился ее взрывом сразу после старта. Она успела пролететь лишь несколько метров, после чего двигатель задымился. Обломки ракеты упали на стартовую площадку, и начался пожар. Персонал эвакуировали.
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