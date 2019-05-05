Количество детей в Японии сократилось до исторического минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.

Так, по состоянию на 1 апреля текущего года в Японии 7,85 миллиона мальчиков и 7,48 миллиона девочек в возрасте до 15 лет. По сравнению с прошлым годом количество детей в стране снизилось на 180 тысяч.

Сокращение числа детей в Японии наблюдается 38-й год подряд. От общего числа населения дети до 15 лет составляют всего 12,1%. Единственным районом, где за год был зафиксирован рост числа детей, стал Токио. На Окинаве этот показатель остался неизменным. В остальных префектурах страны число детей за прошедший год сократилось.

Старение общества, то есть сокращение доли молодого трудоспособного населения и рост числа пенсионеров, является серьезной социальной проблемой современной Японии. В экономической плоскости это означает рост необходимых пенсионных выплат и расходов на медицинское и социальное страхование при одновременном неуклонном сокращении слоя населения, способного пополнить казну налоговыми выплатами.