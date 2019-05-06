Корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon, созданный компанией SpaceX, совершил в понедельник стыковку с Международной космической станцией (МКС). Захват корабля и его подводка к шлюзовому люку модуля Harmony были осуществлены с помощью дистанционного манипулятора Canadarm 2. Трансляция велась на сайте NASA.
Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Dragon доставил на станцию более 2,5 т грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60. В том числе такие приборы, как Orbiting Carbon Observatory-3 и Space Test Program-Houston 6.
Как ранее сообщили представители NASA, OCO-3 планируется установить на корпусе МКС для того, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. STP-H6 предназначен для демонстрации в условиях космоса новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения. «Эта технология может оказаться полезной для обеспечения надежной связи с зондами или гиперзвуковыми аппаратами, когда плазменная оболочка, возникающая при гиперзвуковых скоростях, блокирует прохождение обычного радиосигнала», — пояснило космическое ведомство США.
Для нынешней миссии используется возвращаемая капсула Dragon, уже совершавшая полет в августе 2017 года. На этот раз корабль стартовал в субботу с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Через четыре недели он будет отстыкован от МКС и приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии.
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