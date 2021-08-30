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Очередной космический корабль Dragon состыковался с МКС

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Очередной космический корабль Dragon состыковался с МКС

Американский космический корабль Dragon компании SpaceX в понедельник успешно произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический аппарат в автоматическом режиме прибыл на станцию к модулю Harmony в 10:30 по времени Восточного побережья США (17:30 по Киеву), на полчаса раньше запланированного. Ход операции контролировали астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур. «У нас есть подтверждение контакта и захвата», — сказала диктор трансляции. На жесткую сцепку корабля к станции, которая производится с помощью 12 специальных захватов, ушло еще порядка 15 минут. «Поздравления SpaceX и NASA с успешной стыковкой, еще никто не делал мне такого подарка на день рождения», — сказала Макартур, которой в понедельник исполнилось 50 лет.

Dragon в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС, доставил на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности, приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он взял на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

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Предыдущий Dragon был запущен 3 июня с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка с МКС была произведена 5 июня, чуть более чем через месяц аппарат приводнился у берегов Флориды.

МКС, Dragon
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