Космический корабль Dragon успешно состыковался с МКС

Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX автономно состыковался с... модулем Harmony орбитальной лаборатории МКС в 05:09 (12:09 по Киеву) по восточному времени в субботу, 5 июня», — говорится в сообщении.
Корабль был запущен в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Через месяц он вернется на Землю с грузом и материалами, полученными в ходе исследований на станции.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX 3 июня осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon. Как и планировалось, на орбитальный комплекс были доставлены примерно 3,3 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Они, в частности, касаются разработки новых лекарств для лечения болезни почек и выведения новых растений, которые в меньшей степени нуждаются в воде и пестицидах. Кроме того, на борту корабля две новые солнечные батареи.
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