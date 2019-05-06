Россияне уберут из учебников истории Крыма главу про коллаборационизм крымских татар

Из школьных учебников по истории Крыма уберут раздел о сотрудничестве крымских татар с немцами во время Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе министерства образования науки и молодежи аннексированного Крыма.

«В учебнике был раздел, посвященный коллаборационизму, в котором описывалось как различные народы, проживавшие на территории Крыма в период Великой Отечественной войны вынуждено или идейно взаимодействовали с оккупантами. В этом разделе речь шла о коллаборационизме армян, русских, крымских татар, украинцев. Но отдельно возмутилась крымско-татарская общественность, так как про них было описано чуть подробнее. Было принято решение, чтобы не обижать чувства всех национальностей, изъять весь раздел из учебника», — сообщили в Минобразования.

В пресс-службе пояснили, что в новом учебном году школьникам выдадут учебники в новой редакции — где коллаборационизм «либо будет подан более деликатно, либо его не будет», а в учебниках старой редакции «страницы с главой аккуратненько вырвут».

Напомним, что ранее крымские татары возмутились содержанием российских учебников по истории Крыма. Недовольство вызвало то, как авторы освещают участие крымских татар во Второй мировой войне и депортацию в 1944 году.