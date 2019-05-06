Россияне уберут из учебников истории Крыма главу про коллаборационизм крымских татар

Из школьных учебников по истории Крыма уберут раздел о сотрудничестве крымских татар с немцами во время Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе министерства образования науки и молодежи аннексированного Крыма.
«В учебнике был раздел, посвященный коллаборационизму, в котором описывалось как различные народы, проживавшие на территории Крыма в период Великой Отечественной войны вынуждено или идейно взаимодействовали с оккупантами. В этом разделе речь шла о коллаборационизме армян, русских, крымских татар, украинцев. Но отдельно возмутилась крымско-татарская общественность, так как про них было описано чуть подробнее. Было принято решение, чтобы не обижать чувства всех национальностей, изъять весь раздел из учебника», — сообщили в Минобразования.
В пресс-службе пояснили, что в новом учебном году школьникам выдадут учебники в новой редакции — где коллаборационизм «либо будет подан более деликатно, либо его не будет», а в учебниках старой редакции «страницы с главой аккуратненько вырвут».
Напомним, что ранее крымские татары возмутились содержанием российских учебников по истории Крыма. Недовольство вызвало то, как авторы освещают участие крымских татар во Второй мировой войне и депортацию в 1944 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016