На таможне выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

Наркодельцы из Колумбии пытались ввезти в Украину через морской торговый порт «Южный» (Одесса) крупную партию кокаина, использовав в качестве товара прикрытия для наркотиков, не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы

«Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин. Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно. Расчет наркоторговцев был простым: „законным“ способом ввезти в Украину в адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории», — говорится в обнародованном во вторник пресс-службой ГФС.

В службе отметили, что этот замысел наркодельцам помешали реализовать сотрудники отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФС и УСБУ в Одесской области, которые определили груз имеющим потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков, и инициировали отбор образцов.

«Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин. В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий», — отмечают в фискальной службе.

Вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Общее количество чистого наркотика будет определено после проведения экспертизы.