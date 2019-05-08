Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки.

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды», — передает заявление президента телеканал PressTV.

В СМИ отмечается, что о деталях Тегеран проинформировал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.

Напомним, что 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.