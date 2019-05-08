За апрель весь бизнес купил всего 858 новых коммерческих автомобилей

Апрельский спрос на новые коммерческие автомобили в Украине уменьшился на 28% и составил 858 машин. Об этом сообщает Укравтопром.
Так, на первом месте в ТОП-5 апрельского рынка новых коммерческих авто — французская марка Renault. 220 новых автомобилей пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей — на 15% больше, чем в прошлом году.
На втором месте — Fiat, 129 новых машин. Таким образом эта компания на треть увеличила реализацию своих коммерческих автомобилей относительно апреля 2018 года.
Mercedes-Benz занял третье место с результатом 60 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним апрелем регистрации авто этой марки увеличились на 62%.
На четвертом месте — Ford, с падением реализации на 66%, до 54 шт.
Замыкает рейтинг апрельского рынка новых коммерческих авто —Volkswagen, 50 украинских регистрационных номеров (-34% к апрелю 2018 года).
Самыми большими потерями в этом сегменте автомобильного рынка отличилась марка Citroen, занимавшая годом ранее первую строчку рейтинга. Компания снизила реализацию своих машин почти в 9 раз и опустилась на десятую строчку рейтинга.
Всего за четыре месяца текущего года в Украине было поставлено на учет 3398 коммерческих автомобилей — это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отметим, что спрос на новые автомобили в марте текущего года вырос на 8% по сравнению с прошлым годом — всего украинцы зарегистрировали 7,3 тысячи новых автомобилей.
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