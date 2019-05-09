Вятрович хочет изменить даты основания Днепра и Одессы

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович будет работать над изменением дат основания некоторых украинских городов. Об этом он рассказал в интервью Громадскому.
По мнению Вятровича, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который ныне РФ использует для продвижения заявлений о том, что «украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя».
«Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что то же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи», — сказал Вятрович.
Он пояснил, что не предлагает зачеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрицами или царями, а хочет их исследовать.
На уточняющий вопрос журналиста, как, ведь дата основания города является четким фактом, Вятрович ответил:
«А если есть факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создание Одессы с конца 18 века, от Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если есть факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-то российским военачальником — окей, пусть остается», — заявил он.
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