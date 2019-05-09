У Зеленского намерены держать в тайне свои кадровые назначения до дня инаугурации

О первых кадровых изменениях избранный президент Владимир Зеленский расскажет вскоре после совей инаугурации. Об этом в в эфире телеканала NewsOne рассказал политический консультант его штаба Дмитрий Разумков.
«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да», — заявил Разумков.
При этом он подчеркнул, что имена некоторых кандидатов на ключевые посты не будут объявляться заранее. Это, в частности, относится к претендентам на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины. Разумков объяснил, что это связано с риском провокаций. «Если мы говорим о Службе внешней разведки, то там не нужен парламент, президент может принять самостоятельное решение. И как раз об этой кандидатуре вряд ли стоит слышать многим, особенно учитывая, что мы находимся в состоянии открытого конфликта с Россией. Поэтому я опасаюсь провокаций», — сказал он.
Напомним, Зеленский настаивает на том, чтобы его инаугурация прошла 19 мая. С этим предложением он обратился к депутатам Рады. Однако депутаты склоняются к тому, чтобы она прошла после 26 мая, чтобы не дать Зеленскому возможность распустить парламент.
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