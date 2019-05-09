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В Украине в акциях по случаю 9 мая официально приняли участие около 700 тысяч человек

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В Украине в акциях по случаю 9 мая официально приняли участие около 700 тысяч человек

В Украине в акциях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тыс. человек, среди зафиксированных нарушений — использование георгиевских ленточек, символов тоталитарных режимов и хулиганство.

«В целом мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка», — сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало на брифинге в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, наиболее массовые мероприятия уже завершились. Всего в Украине прошло более 1400 массовых мероприятиях, наиболее масштабные — в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье. «Участие в них, по наших подсчетам, приняли почти 700 тысяч человек», — сообщил спикер Нацполиции.

Тракало напомнил, что к обеспечению правопорядка в стране было привлечено почти 22 тыс. правоохранителей.

«По состоянию на настоящий момент у нас есть 33 зарегистрированных события, связанных с использованием запрещенной символики... из них 13 — за использование георгиевской ленты», — рассказал он. По всем 13 фактам, как сообщил спикер Нацполиции, уже составлены административные материалы.

Кроме того, Тракало рассказал, что по 5 фактам правонарушений с использованием запрещенной символики внесены сведения в ЕРДР, в частности открыты уголовные производства за использование и распространение нацистской и коммунистической символики или пропаганду тоталитарных режимов.

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Также, по словам Тракало, зафиксировано 2 уголовных дела по статье «хулиганство группой лиц», одно из них — по событиям, которые произошли утром 9 мая в Кривом Роге.

Ранее в этот день Тракало сообщил, что в 6:00 утра в Днепропетровской области возле г.Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросали камнями автобусы, которые направлялись г.Днепр, в результате инцидента повреждены лобовое и задние стекла транспортного средства.

9 мая
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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