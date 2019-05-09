В Украине в акциях по случаю 9 мая официально приняли участие около 700 тысяч человек

В Украине в акциях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тыс. человек, среди зафиксированных нарушений — использование георгиевских ленточек, символов тоталитарных режимов и хулиганство.
«В целом мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка», — сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало на брифинге в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, наиболее массовые мероприятия уже завершились. Всего в Украине прошло более 1400 массовых мероприятиях, наиболее масштабные — в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье. «Участие в них, по наших подсчетам, приняли почти 700 тысяч человек», — сообщил спикер Нацполиции.
Тракало напомнил, что к обеспечению правопорядка в стране было привлечено почти 22 тыс. правоохранителей.
«По состоянию на настоящий момент у нас есть 33 зарегистрированных события, связанных с использованием запрещенной символики... из них 13 — за использование георгиевской ленты», — рассказал он. По всем 13 фактам, как сообщил спикер Нацполиции, уже составлены административные материалы.
Кроме того, Тракало рассказал, что по 5 фактам правонарушений с использованием запрещенной символики внесены сведения в ЕРДР, в частности открыты уголовные производства за использование и распространение нацистской и коммунистической символики или пропаганду тоталитарных режимов.
Также, по словам Тракало, зафиксировано 2 уголовных дела по статье «хулиганство группой лиц», одно из них — по событиям, которые произошли утром 9 мая в Кривом Роге.
Ранее в этот день Тракало сообщил, что в 6:00 утра в Днепропетровской области возле г.Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросали камнями автобусы, которые направлялись г.Днепр, в результате инцидента повреждены лобовое и задние стекла транспортного средства.
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