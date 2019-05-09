Порошенко присвоил Грицаку звание Героя Украины

Действующий президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В указе говорится: «За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Грицаку Василию Сергеевичу — председателю Службы безопасности Украины».

Также Порошенко сегодня присвоил звание Героя Украины нескольким людям посмертно.