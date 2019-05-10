Турция и Аргентина принесли в этом году наибольшие убытки инвесторам

Турция опередила Аргентину в статусе развивающегося рынка, навлекшего на инвесторов максимальные в этом году убытки по локальным бондам.
По состоянию на 7 мая инвесторы потеряли в этом году на долговых обязательствах в лирах 20,7% против убытков в 16,5% по бондам Аргентины, свидетельствуют индексы Bloomberg Barclays, отслеживающие облигации развивающихся стран.
В феврале бонды в лирах лидировали за счет самых высоких ставок среди ведущих развивающихся рынков. Но обвал лиры, который уронил худшую в мире валюту почти на 10% в этом квартале до семимесячного минимума, испортил спрос на долг.
Убытки по облигациям Турции и Аргентины являются максимальными среди развивающихся стран, где в этом году инвесторы в среднем заработали на локальных бондах 1,74%, пишет Bloomberg.
Египет и Россия, напротив, возглавляют рейтинг с отдачей в 16% и 12% соответственно, свидетельствуют эти данные.
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