Турция и Аргентина принесли в этом году наибольшие убытки инвесторам

Турция опередила Аргентину в статусе развивающегося рынка, навлекшего на инвесторов максимальные в этом году убытки по локальным бондам.

По состоянию на 7 мая инвесторы потеряли в этом году на долговых обязательствах в лирах 20,7% против убытков в 16,5% по бондам Аргентины, свидетельствуют индексы Bloomberg Barclays, отслеживающие облигации развивающихся стран.

В феврале бонды в лирах лидировали за счет самых высоких ставок среди ведущих развивающихся рынков. Но обвал лиры, который уронил худшую в мире валюту почти на 10% в этом квартале до семимесячного минимума, испортил спрос на долг.

Убытки по облигациям Турции и Аргентины являются максимальными среди развивающихся стран, где в этом году инвесторы в среднем заработали на локальных бондах 1,74%, пишет Bloomberg.

Египет и Россия, напротив, возглавляют рейтинг с отдачей в 16% и 12% соответственно, свидетельствуют эти данные.