Данилюк считает обоснованной национализацию ПриватБанка

Решение о национализации «ПриватБанка» в декабре 2016 года было правильным и вполне обоснованным.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью ВВС News Украина.

«Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным. Когда говорят национализация, то часто не понимают всего процесса. Для того, чтобы произошла национализация банка, предстоит следующее: Нацбанк, как регулятор, мониторит ситуацию с банками на рынке и если банк не выполняет определенные требования, а в случае с „ПриватБанком“ это были требования по капиталу, то Нацбанк выводит этот банк с рынка, он выводит его на ликвидацию. Когда банк идет на ликвидацию, он передается в Фонд гарантирования вкладов. Когда банк находится в Фонде гарантирования вкладов, то дальше принимает решение Кабмин по поводу того, национализировать его или нет. Если его не национализировать, то он ликвидируется», — пояснил Данилюк.

Он подчеркнул, что вопрос о национализации ПриватБанка принимался с пониманием значения этого финучреждения для всей банковской системы.

«Я занимался вопросом национализации. Мы посмотрели на банк, в котором 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его», — добавил секретарь СНБО.

По словам Данилюка, когда он как министр финансов представлял этот кейс на СНБО и на заседании правительства, он отметил, что национализация несет в себе определенные риски в будущем. Но из-за системности банка и боязни рисков было принято решение ПриватБанк национализировать.

«Были и другие риски — что сама национализация пройдет неуспешно. Ведь когда меняется собственник, то многие процессы надо перестроить. Нам удалось сформировать команду, которая успешно это сделала. Поэтому этот процесс завершен. Что сейчас оспаривается в суде — вопрос, надо его выводить с рынка или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел, — это было обоснованное решение», — сказал Данилюк.

Он отметил, что после национализации ПриватБанка с экс-владельцем финучреждения Игорем Коломойским не общался.

Напоминм, что ПриватБанк был национализирован согласно решения правительства в декабре 2016 года. Также сообщалось, что из ПриватБанка перед национализацией были выведены 110 млрд грн через фиктивные компании.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконным национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела длилось с июня 2017 года.

В Окружном административном суде Киева пояснили свое решение признать незаконной национализацию ПриватБанка тем, что ответчики в этом деле не доказали правомерность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

24 мая НБУ подал апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка.