В Раде зарегистрировано уже пять постановлений о проведении инаугурации Зеленского

Верховная Рада планирует на этой неделе принять постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении даты инаугурации», — сказал спикер.

По его словам, в парламенте было зарегистрировано пять соответствующих проектов постановлений, один из которых отозван в субботу.

«Я считаю это (принятие постановления о назначении инаугурации, — Ред.) будет одним из ключевых решений на этой неделе», — добавил Парубий.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован ряд постановлений о дате проведения инаугурации. Народные депутаты предлагают, в частности, назначить ее на 19, 20 мая или 1 июня.

Зеленский настаивает на дате 19 мая, и обратился к ВР с требованием назначить инаугурацию именно на этот день.