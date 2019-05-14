Регламентный комитет Рады не хочет рассматривать сегодня вопрос инаугурации Зеленского

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады рассмотрит проекты о дате торжественного заседания парламента по случаю инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 15 мая. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель главы комитета Павел Пинзеник.
«Я буду предлагать комитету провести очередное заседание комитета завтра, так, как это запланировано планом нашей работы», — заявил он.
До этого времени, продолжил Пинзеник, комитет ожидает получить все проекты постановлений о дате инаугурации, в том числе зарегистрированные во вторник. «Я надеюсь, что по состоянию на завтра они будут последними и мы сможем рассмотреть их все и сделать вывод в пределах предмета ведения нашего комитета», — сказал он.
Отметим, что заседание комитета в среду, 15 мая, назначено на вторую половину дня, следовательно, Верховная Рада сможет рассмотреть эти проекты постановлений не ранее чем в четверг, 16 мая.
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