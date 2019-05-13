В БПП намерены и дальше затягивать инаугурацию Зеленского

Фракция Блок Петра Порошенко в Верховной Раде определится, за какой проект постановления об инаугурации новоизбранного президента Украины голосовать только после рассмотрения в профильном парламентском комитете по вопросам регламента всех зарегистрированных документов, заявил глава фракции Артур Герасимов.
«Фракция партии „Блок Петра Порошенко“ не будет голосовать ни за одно постановление. Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы срочно собираем фракцию и определяемся с тем, за что будем голосовать. Но хотел бы подчеркнуть, что Петр Порошенко... не отрицает ни одну дату», — сказал Герасимов на заседании согласительного совета парламента в понедельник.
Вместе с тем он отметил, что назначение даты приведения к присяге новоизбранного президента Украины является ответственностью Верховной Рады, а не действующего главы государства.
Напомним, что Владимир Зеленский уже обратился к Раде с требованием провести инаугурацию 19 мая.
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