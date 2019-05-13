Обнародован тизер финальной серии «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал тизер последней серии заключительного, восьмого, сезона «Игры престолов» (Game of Thrones). Видео размещено на официальном YouTube-канале сериала.

Заключительная серия выйдет в эфир 19 мая.

Сериал показывают в десятках стран. Премьеру первой серии заключительного сезона только в США посмотрели около 17,4 млн зрителей.

Сериал создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. «Игру престолов» снимали на территории Великобритании, Ирландии, Исландии, Мальты, Марокко, Хорватии, Испании, Канады и США.

Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, последнего — 14 апреля 2019 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся компании HBO в более чем $90 млн.