У Зеленского хотят изменить торговую часть Соглашения об ассоциации – в Киев едет еврокомиссар

Евросоюз получил от представителей команды Владимира Зеленского сигнал о необходимости изменений в торговой части Соглашения об ассоциации. Об этом рассказал в Брюсселе европейский комиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, отвечая на вопрос «Европейской правды».

Хан отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского — это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, во время визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.

«Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах», — пояснил комиссар.

По словам Хана, во время его встречи с Зеленским новоизбранный президент Украины не поднимал этот вопрос, однако в Брюсселе рассчитывают получить подробную позицию на следующей неделе.

«Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно это придаст ясности», — пояснил он.