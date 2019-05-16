Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в стране

Президент США Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка, демократа Билла де Блазио, заявившего о своем участии в президентской гонке на выборах в 2020 году, самым плохим мэром в стране и отметил, что жители города его ненавидят.
«Группа демократов (кандидатов на выборах — Ред.) пополнится еще одним красавцем. Билл де Блазио, который считается самым плохим мэром в США, сегодня, возможно, объявит о своей кандидатуре на пост президента. Он посмешище, но если вы хотите высокие налоги и (высокий) уровень преступности, то он ваш человек. Нью-Йорк его ненавидит!» — написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.
По словам Трампа, мэр города еще только должен объявить о своей кандидатуре, хотя ко времени выпуска сообщения в Twitter политик уже официально вступил в президентскую гонку. В своем предвыборном ролике де Блазио отметил, что «Дональда Трампа нужно остановить» и «настало время поставить работающих людей на первое место».
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Ранее к президентской гонке официально присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд других известных представителей Демократической партии.
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