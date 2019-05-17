«Народный фронт» спасает мандаты – фракция приняла решение выйти из коалиции

Партия «Народный фронт» выходит из парламентской коалиции. Такое решение было принято сегодня, 17 мая, на заседании фракции.

Решение поддержали все члены фракции, сообщают сразу несколько СМИ.

Считается, что благодаря такому шагу спикер Верховной Рады Андрей Парубий якобы получит возможность начать отсчет 30 дням, в течение которых в парламенте должно быть сформировано новое большинство. И это не позволит нового президенту распустить Раду.

Отметим, что не все юристы согласны с тем, что такой шаг спасет депутатов от роспуска. В частности Елена Лукаш считает, что сейчас в законодательстве не прописаны подобные механизмы и выход «Народного фронта» не будет иметь желаемых ими правовых последствий.

При этом де-факто коалиции в парламенте не существует с 2016 года.