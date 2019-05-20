В Верховной Раде началась церемония инаугурации Зеленского

В сессионном зале Верховной Рады началась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

В зале присутствуют депутаты парламента, пять экс-президентов страны, члены правительства, а также иностранные гости и представители религиозных конфессий.

Зеленский пришел в Раду пешком из Мариинского парка, где он перед началом церемонии приветствовал своих сторонников.

«Настроение нормальное», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы.

«Быть ближе к людям — наша главная фишка», — сказал он и направился к зданию парламента под приветственные крики и аплодисменты собравшихся.