Мэй поздравила Зеленского со вступлением в должность, Мекрель готова встретиться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник поздравила нового президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность.
«Мои поздравления Владимиру Зеленскому с его инаугурацией в качестве президента Украины. Британия продолжит поддерживать реформы в Украине, обеспечение безопасности и процветания. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей администрацией», — заявила Мэй.
В свою очередь в ФРГ заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на скорую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, но конкретные сроки ее проведения пока неизвестны. Об этом в пятницу заявила на брифинге в Берлине представитель Кабмина ФРГ Мартина Фитц.
«О конкретной подготовке к встрече я не могу ничего сказать, — сказала она. — Но вы знаете, что канцлер всегда испытывает большой интерес к развитию ситуации в Украине и будет, конечно же, держать в поле зрения возможность скорой встречи».
Напомним, что сегодня в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины.
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