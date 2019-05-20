Мэй поздравила Зеленского со вступлением в должность, Мекрель готова встретиться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник поздравила нового президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность.

«Мои поздравления Владимиру Зеленскому с его инаугурацией в качестве президента Украины. Британия продолжит поддерживать реформы в Украине, обеспечение безопасности и процветания. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей администрацией», — заявила Мэй.

В свою очередь в ФРГ заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на скорую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, но конкретные сроки ее проведения пока неизвестны. Об этом в пятницу заявила на брифинге в Берлине представитель Кабмина ФРГ Мартина Фитц.

«О конкретной подготовке к встрече я не могу ничего сказать, — сказала она. — Но вы знаете, что канцлер всегда испытывает большой интерес к развитию ситуации в Украине и будет, конечно же, держать в поле зрения возможность скорой встречи».

Напомним, что сегодня в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины.