Тимошенко записала видеообращение: Этот парламент должен уйти красиво

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво. Об этом Тимошенко сообщила 20 мая в видеообращении.
«Я считаю, что парламент „наработал“ на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и, несомненно, мы в них примем сильное участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу», — сказала Тимошенко.
По ее словам, Верховная Рада безотлагательно должна принять новый закон о выборах, изменить всех руководителей силовых ведомств: Генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.
Также парламент должен принять закон о наказании за незаконное обогащение и снижение тарифов.
Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады, предложив депутатам принять ряд важных для страны законов.
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