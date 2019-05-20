Зеленский попросил не обращаться к нему по имени и отчеству

Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто — Владимир.

«Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто — Владимир», — написал 41-летний глава государства на странице в Twitter.

Напомним, что в понедельник Зеленский, вступивший в должность президента, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении в стране парламентских выборов.