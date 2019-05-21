Синоптики обещают в Украине дожди с грозами и шквальный ветер

Во вторник в западных и Житомирской областях ожидаются грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, температура днем 16-21° тепла. На остальной территории небольшой кратковременный дождь, только в восточных и большинства южных областей без осадков.
Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
«В западных и Житомирской области 21 мая облачно с прояснениями; грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди, температура днем 16-21°. На остальной территории переменная облачность; небольшой кратковременный дождь, местами гроза, только в восточных и большинства южных областей без осадков, температура днем 21-26° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с», — говорится в сообщении.
22-23 мая в Украине переменная облачность, кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 19-24° тепла, в западных областях 16-21°, 23 мая в южных областях 22-27°.
24-25 мая в Украине кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 9-15°; днем 19-24°, в западных областях 15-20°, 24 мая на юге и востоке страны до 26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.
В столичном регионе 21 мая переменная облачность, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В Киеве днем небольшой кратковременный дождь, по области — небольшой кратковременный дождь (ночью местами), днем местами грозы. Температура в Киеве днем 23-25° тепла, по области днем 21-26° тепла.
22-23 мая в столице также переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.
24-25 мая синоптики также прогнозируют в Киеве кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.
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