Улицу Банковую открыли для прохода людей

Фото: Василий Апасов

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии. Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты.

Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок, сообщают пользователи соцсетей.

Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.

Напомним, что в 10:00 в Администрации президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.