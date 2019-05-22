В «Народном фронте» хотят, чтобы Зеленский внес в Раду кандидатуру премьера и членов Кабмина

Фракция «Народный фронт» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра страны и предложения по составу кабинета министров.
«Мы требуем от президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра Украины и предложения относительно членов правительства», — заявил лидер фракции Максим Бурбак в среду на внеочередном заседании Верховной Рады.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман объявил о решении 22 мая подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. Премьер пояснил, что принял это решение после того, как Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство должно уйти в отставку.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016