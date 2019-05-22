В «Народном фронте» хотят, чтобы Зеленский внес в Раду кандидатуру премьера и членов Кабмина

Фракция «Народный фронт» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра страны и предложения по составу кабинета министров.

«Мы требуем от президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра Украины и предложения относительно членов правительства», — заявил лидер фракции Максим Бурбак в среду на внеочередном заседании Верховной Рады.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман объявил о решении 22 мая подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. Премьер пояснил, что принял это решение после того, как Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство должно уйти в отставку.