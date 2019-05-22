Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» первым замом председателя СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова.

Соответствующий указ 22 мая опубликовали на сайте президента.

«Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», — говорится в указе № 316.

Баканов был руководителем штаба Зеленского и ответственным за взаимодействие с Верховной Радой.